Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане.

АСТАНА

В10:00 часов в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания

проводимые мероприятия по подготовке к паводковому периоду; ход реализации Концепции миграционной политики РК.

В12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. «О ежегодной инвентаризации списков лиц, состоящих в очереди на жилье». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В16:00 - заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью www.facebook.com/maslihat.astana.kz.