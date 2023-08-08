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    20:00, 07 Август 2023 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 августа

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане.

    АСТАНА

    В10:00 часов в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания

    проводимые мероприятия по подготовке к паводковому периоду; ход реализации Концепции миграционной политики РК.

    В12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. «О ежегодной инвентаризации списков лиц, состоящих в очереди на жилье». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В16:00 - заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью www.facebook.com/maslihat.astana.kz.


    Теги:
    Астана Анонс Казинформа
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