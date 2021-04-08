РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:00, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 апреля

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 апреля.

    НУР-СУЛТАН

    В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК. Заседание Сената будет транслироваться в режиме онлайн на сайте www.parlam.kz.

    В 11.00 в режиме видеоконференции (zoom) состоится рабочее совещание по вопросам деятельности Единого дистрибьютора ТОО «СК-Фармация» и эффективности расходования им бюджетных средств

    В 15:00 состоится пресс-конференция, посвященная старту проекта «Разработка и реализация комплекса мер по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей». Трансляция мероприятия будет проходить на странице в Facebook Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан»

    В 16.30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: Пост Ораза во время карантина. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz



    Теги:
    Астана
    Сейчас читают
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!