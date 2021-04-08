НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 апреля.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК. Заседание Сената будет транслироваться в режиме онлайн на сайте www.parlam.kz.

В 11.00 в режиме видеоконференции (zoom) состоится рабочее совещание по вопросам деятельности Единого дистрибьютора ТОО «СК-Фармация» и эффективности расходования им бюджетных средств

В 15:00 состоится пресс-конференция, посвященная старту проекта «Разработка и реализация комплекса мер по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей». Трансляция мероприятия будет проходить на странице в Facebook Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан»

В 16.30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: Пост Ораза во время карантина. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz



