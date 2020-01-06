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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 января
6 Января 2020 21:47
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 января.
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В 10:45 министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев посетит главный храм столицы Успенский Кафедральный Собор, где выступит перед прихожанами с поздравительной речью.
Ключевые слова: Общество,
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