Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 января.

В 10:45 министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев посетит главный храм столицы Успенский Кафедральный Собор, где выступит перед прихожанами с поздравительной речью.