+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -9 °С
USD 381.20 EUR 426.64
RUB 6.14 CNY 54.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 января

6 Января 2020 21:47
Поделиться:
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 января.

Новости по теме

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 января
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 декабря Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 декабря Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 декабря

В 10:45 министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев посетит главный храм столицы Успенский Кафедральный Собор, где выступит перед прихожанами с поздравительной речью.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Общество,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив