НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 сентября.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента РК

В 11:00 от Дома дружбы для пострадавших от пожаров в Костанайской области будет направлено около 40 тонн гуманитарной помощи с продуктами питания, постельными принадлежностями и предметами первой необходимости на общую сумму более 14 млн тенге.

В 15:00 в партии «Ак жол» обсудят законопроект о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан.

В 15:00 на площадке Казахстанского института общественного развития состоится заседание «Ашық алаң».

В 15:00 - заседание маслихата «О приеме в коммунальную собственность города Нур-Султан бюджетных-инвестиционных проектов администраторов бюджетных программ».

В 16:00 - в Национальной академической библиотеке начнется круглый стол

16.00-де ҚР Ұлттық академиялық кітапханасында Жамбыл облыстық «Aq jol» газетінің 100 жылдығына орай «Aq jol» және қазақ баспасөзі» атты дөңгелек үстел өтеді.

В 18:00 в Русском доме (ул. Кенесары, 39) состоится открытие персональной выставки известной казахстанской художницы Елены Ралиной «Тайна. Тайны».





Фото: pixel-shot.com











