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    20:00, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 сентября.

    НУР-СУЛТАН

    В 10:00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента РК

    В 11:00 от Дома дружбы для пострадавших от пожаров в Костанайской области будет направлено около 40 тонн гуманитарной помощи с продуктами питания, постельными принадлежностями и предметами первой необходимости на общую сумму более 14 млн тенге.

    В 15:00 в партии «Ак жол» обсудят законопроект о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан.

    В 15:00 на площадке Казахстанского института общественного развития состоится заседание «Ашық алаң».

    В 15:00 - заседание маслихата «О приеме в коммунальную собственность города Нур-Султан бюджетных-инвестиционных проектов администраторов бюджетных программ».

    В 16:00 - в Национальной академической библиотеке начнется круглый стол

    16.00-де ҚР Ұлттық академиялық кітапханасында Жамбыл облыстық «Aq jol» газетінің 100 жылдығына орай «Aq jol» және қазақ баспасөзі» атты дөңгелек үстел өтеді.

    В 18:00 в Русском доме (ул. Кенесары, 39) состоится открытие персональной выставки известной казахстанской художницы Елены Ралиной «Тайна. Тайны».


    Фото: pixel-shot.com





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