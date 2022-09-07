Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 сентября
НУР-СУЛТАН
В 10:00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента РК
В 11:00 от Дома дружбы для пострадавших от пожаров в Костанайской области будет направлено около 40 тонн гуманитарной помощи с продуктами питания, постельными принадлежностями и предметами первой необходимости на общую сумму более 14 млн тенге.
В 15:00 в партии «Ак жол» обсудят законопроект о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан.
В 15:00 на площадке Казахстанского института общественного развития состоится заседание «Ашық алаң».
В 15:00 - заседание маслихата «О приеме в коммунальную собственность города Нур-Султан бюджетных-инвестиционных проектов администраторов бюджетных программ».
В 16:00 - в Национальной академической библиотеке начнется круглый стол
16.00-де ҚР Ұлттық академиялық кітапханасында Жамбыл облыстық «Aq jol» газетінің 100 жылдығына орай «Aq jol» және қазақ баспасөзі» атты дөңгелек үстел өтеді.
В 18:00 в Русском доме (ул. Кенесары, 39) состоится открытие персональной выставки известной казахстанской художницы Елены Ралиной «Тайна. Тайны».
Фото: pixel-shot.com