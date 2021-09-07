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    19:00, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 сентября.

    В 08.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - проект Общенационального Плана мероприятий по реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2021 года; комплекс мер антиинфляционного реагирования; ход подготовки к отопительному периоду на 2021-2022 годы.

    Прямую трансляцию заседания Правительства смотрите на сайте Primeminister.kz, порталах Mail.KZ и Aitube.kz, официальном канале YouTube и в социальных сетях Facebook, Twitter, «ВКонтакте».

    В 12.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Об общей ситуации в сфере религии». Спикер: Председатель Комитета по делам религий министерства Информации и общественного развития РК Нукежанов Ержан Болатканович. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

    В 16.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Изменения для климата в Казахстане»: итоги конкурса для представителей СМИ. Спикеры: постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори; постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш; глава Субрегионального офиса Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Айдай Курманова; Советник по прессе и информации ООН в Казахстане Эльнара Байназарова; Менеджер проектов ПРООН в Казахстане Александр Белый. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .



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