Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 октября
АСТАНА
В 10:00 Научно-образовательный центр «Зеленая Академия» совместно с Министерством национальной экономики РК, РГП «КАЗСТАНДАРТ», при поддержке Делегации Европейского Союза, ITC проводят Четвертый Климатический Диалог.
В 11:00 состоится брифинг, организованный управлением по противодействию наркопреступности ДП г.Астана. Тема: «Профилактические мероприятия по противодействию, проводимые департаментом полиции Астаны».
В 12:00 - торжественное открытие первой мечети в микрорайоне Коктал.
В 18:00 - в «Астана Опера» пресс-конференция к премьере балета «Золушка».
В 19:00 в Центральной детско-юношеской библиотеке в рамках проекта «Читающая нация» стартует Ночь в библиотеке «Ай сәулесімен кітап оқиық».
АЛМАТЫ
В 09:00 в Казахском национальном университете имени аль-Фараби стартует VI Центрально-Азиатский международный форум по обеспечению качества образования: «Транснациональное взаимодействие в глобальном образовательном пространстве».
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