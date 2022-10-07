АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 октября.

АСТАНА

В 10:00 Научно-образовательный центр «Зеленая Академия» совместно с Министерством национальной экономики РК, РГП «КАЗСТАНДАРТ», при поддержке Делегации Европейского Союза, ITC проводят Четвертый Климатический Диалог.

В 11:00 состоится брифинг, организованный управлением по противодействию наркопреступности ДП г.Астана. Тема: «Профилактические мероприятия по противодействию, проводимые департаментом полиции Астаны».

В 12:00 - торжественное открытие первой мечети в микрорайоне Коктал.

В 18:00 - в «Астана Опера» пресс-конференция к премьере балета «Золушка».

В 19:00 в Центральной детско-юношеской библиотеке в рамках проекта «Читающая нация» стартует Ночь в библиотеке «Ай сәулесімен кітап оқиық».

АЛМАТЫ

В 09:00 в Казахском национальном университете имени аль-Фараби стартует VI Центрально-Азиатский международный форум по обеспечению качества образования: «Транснациональное взаимодействие в глобальном образовательном пространстве».









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