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    20:30, 06 Октябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 октября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 октября.

    АСТАНА

    В 10:00 Научно-образовательный центр «Зеленая Академия» совместно с Министерством национальной экономики РК, РГП «КАЗСТАНДАРТ», при поддержке Делегации Европейского Союза, ITC проводят Четвертый Климатический Диалог.

    В 11:00 состоится брифинг, организованный управлением по противодействию наркопреступности ДП г.Астана. Тема: «Профилактические мероприятия по противодействию, проводимые департаментом полиции Астаны».

    В 12:00 - торжественное открытие первой мечети в микрорайоне Коктал.

    В 18:00 - в «Астана Опера» пресс-конференция к премьере балета «Золушка».

    В 19:00 в Центральной детско-юношеской библиотеке в рамках проекта «Читающая нация» стартует Ночь в библиотеке «Ай сәулесімен кітап оқиық».

    АЛМАТЫ

    В 09:00 в Казахском национальном университете имени аль-Фараби стартует VI Центрально-Азиатский международный форум по обеспечению качества образования: «Транснациональное взаимодействие в глобальном образовательном пространстве».



    Фото: images.squarespace-cdn.com





    Теги:
    Алматы Астана Анонс Казинформа
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