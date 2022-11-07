АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 ноября.

В 9:00 Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой представит международный музыкальный фестиваль «ALEM SAZ». Место проведения: ЦКЗ «QAZAQSTAN» (Мәңгілік ел, 10/1).

В 11:00 на площадке «Самрук-Қазына» состоится пресс-брифинг по итогам завершения работы медицинских поездов в регионах Казахстана. Место проведения: ул. Сыганак 17/10, 18 этаж, конференц-зал 1815.

В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД на тему: «О принимаемых мерах по борьбе с торговлей людьми». Спикер: начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Нурмагамбетов Канат Базарбаевич.

В 15:00 состоится Региональный форум молодых журналистов. Место проведения: ул. Ыкылас Дукенулы 29, университет «Туран-Астана», актовый зал.





























Фото: www.istockphoto.com

