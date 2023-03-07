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    20:51, 06 Март 2023 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 марта

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 марта.

    АСТАНА

    В 10.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - безопасность в организациях образования и цифровизация учебного процесса; вопросы соблюдения гендерного равенства, занятости и здоровья женщин.

    В10.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии РК о реализации онлайн-сервиса проверки сведений по месту регистрации граждан и регистрации по адресам избирательных участков, а также о проведении предвыборных дебатов и аккредитации международных наблюдателей.

    В 12.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Особенности гендерной политики в Казахстане».
    Спикеры: заместитель председателя правления Казахстанского института общественного развития Асем Кайдарова; руководитель Центра по изучению института семьи Казахстанского института общественного развития Ольга Николаева.
    Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    АЛМАТЫ

    В 12.00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция Союза Кризисных Центров Казахстана на тему «КАЗАХСТАН БЕЗ НАСИЛИЯ».


    Теги:
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