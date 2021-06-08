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    20:38, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 июня

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 июня.

    В 11.00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД. Тема брифинга: «Об автоматической регистрации правонарушений и ужесточении наказания за вождение в состоянии опьянения». Спикер: Таженов Аскар Даулетханович – начальник управления Комитета административной полиции МВД РК.

    В 14.00 Агентство по защите и развитию конкуренции РК и АО «Центр развития и защиты конкурентной политики» в режиме онлайн проводят международный круглый стол «Роль конкурентной политики в повышении экономического благосостояния государства», посвященный 30-летию антимонопольной службы Республики Казахстан.



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