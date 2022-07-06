6 Июля 2022 21:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 июля.

НУР-СУЛТАН

В 12:00 начнется пресс-конференция СЦК на тему «Итоги ЕНТ- 2022». Спикеры: директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Гульжан Джарасова и глава Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК Руслан Емелбаев.

В 15:00 под председательством вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов А.Шалабековой состоится круглый стол на тему «Управление численностью популяции сайгаков».