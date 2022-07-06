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6 Июля 2022 21:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 июля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 июля.
НУР-СУЛТАН
В 12:00 начнется пресс-конференция СЦК на тему «Итоги ЕНТ- 2022». Спикеры: директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Гульжан Джарасова и глава Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК Руслан Емелбаев.
В 15:00 под председательством вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов А.Шалабековой состоится круглый стол на тему «Управление численностью популяции сайгаков».
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