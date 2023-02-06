Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 февраля.

В 10:00в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания новые подходы к стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары; развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.

В 11:00 в Конгресс-центре состоится внеочередной XXV Съезд партии «AMANAT». В работе Съезда примут участие делегаты со всех регионов страны, депутаты Мажилиса Парламента РК VII созыва, экс-депутаты маслихатов всех уровней, члены Политического совета партии, представители НПО, активисты молодежного крыла «Жастар Рухы».

В 11:00 пройдет пресс-конференция о пожарной безопасности субъектов бизнеса. Трансляция будет доступна на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны».

В 15:00Министерство экологии и природных ресурсов РК проведет очередное заседание Комиссии Общественного совета по вопросам экологии и природных ресурсов по теме: «Обсуждение результатов достижения сокращения выбросов и сбросов загрязняющих веществ, сокращение отходов промышленными предприятиями в рамках заключенных КЭРК меморандумов». Онлайн-трансляция будет проводиться в прямом эфире на официальной странице Министерства экологии и природных ресурсов РК в социальной сети Facebook.

АЛМАТЫ

В 10:00 в гостинице Royal Tulip пройдет конференция «Индустриальное строительство».