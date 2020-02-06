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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 февраля.
НУР-СУЛТАН
В 09:30 в отеле «Hilton Garden Inn» стартует IV Форум создателей казахоязычного онлайн-контента QazForum-2020.
В 10:00 в Колледже общественного питания и сервиса акимата города Нур-Султан Палата предпринимателей организует День открытых дверей «Welcome».
В 11:00 в Пирамиде на территории Назарбаев Университета состоится финальный этап международного социального проекта Мейкатон «TOM: NUR-SULTAN».
В 11:00 в БЦ «Изумрудный квартал» НПП совместно с отраслевыми экспертами презентует проект «Типового проектного решения» ГЧП на примере строительства школ. Также в рамках Совета по мониторингу проектов ГЧП при Нацпалате будет рассмотрена необходимость цифровизации сферы.
В 11:00 в пресс-центре «Samruk-Aqparat» состоится брифинг на тему предварительного отбора кандидатов для трудоустройства в группу компаний «Самрук –Қазына» посредством программы «Жас Оркен».
В 15:00 начнется совместное совещание Агентства по противодействию коррупции с РГКП «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки Республики Казахстан.
В 16:00 в Министерстве юстиции состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности под председательством министра юстиции РК Марата Бекетаева с участием представителей государственных органов, неправительственного сектора и бизнес-сообщества.
АЛМАТЫ
В 16:00 в пресс-центре акимата Алматы начнется пресс-конференция о принимаемых мерах по предупреждению распространения коронавируса. Спикеры: руководитель департамента контроля качества безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова, руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.
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