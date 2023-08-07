Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ-Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане7 августа.

В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг. Тема брифинга: «О профилактике квартирных краж».

Спикер: Жукенов Асет Тулюбаевич - старший оперуполномоченный по особо важным делам ДКП МВД РК.

В 12:00 в Паралимпийском тренировочном центре состоится встреча президента Казахстанской федерации бочча Ашимбаева М.С. с членами национальной сборной Республики Казахстан по бочча.

В 12:00 пройдет пресс-конференция в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему: «Обеспечение содержания дошкольного воспитания и обучения в 2023-2024 учебном году».

Спикеры: директор департамента дошкольного образования МП РК Жумадильдаева Наталья Васильевна; директор института раннего развития детей Министерства просвещения РК Адамова Манара Елекеновна.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.