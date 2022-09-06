НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 сентября.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2022 года, ход подготовки к отопительному сезону 2022-2023 гг.

В 12:20 в здании МФЦА начнется казахстанско-германский бизнес-форум на тему «Адаптация к новым правилам глобального бизнеса – Общие возможности в промышленности, энергетике и логистике».

В 14:00 на территории ЭКСПО - гранд-финал турнира Tartyl Fest.

В 16:00 пройдет заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.

В 16:00 - семинар по Посланию Президента Республики Казахстан «Справедливое государство. Единая нация. Общество благоденствия» под председательством заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Азильханова.

АЛМАТЫ

В 10:00 в гостинице «Казжол»общественный фонд «Международный институт социологии и политики» проведет презентацию изданных книг из серии «История независимого Казахстана».