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    19:59, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 сентября.

    НУР-СУЛТАН

    В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2022 года, ход подготовки к отопительному сезону 2022-2023 гг.

    В 12:20 в здании МФЦА начнется казахстанско-германский бизнес-форум на тему «Адаптация к новым правилам глобального бизнеса – Общие возможности в промышленности, энергетике и логистике».

    В 14:00 на территории ЭКСПО - гранд-финал турнира Tartyl Fest.

    В 16:00 пройдет заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.

    В 16:00 - семинар по Посланию Президента Республики Казахстан «Справедливое государство. Единая нация. Общество благоденствия» под председательством заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Азильханова.

    АЛМАТЫ

    В 10:00 в гостинице «Казжол»общественный фонд «Международный институт социологии и политики» проведет презентацию изданных книг из серии «История независимого Казахстана».


    Теги:
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