АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 октября.

АСТАНА

В 10:00 в Международном выставочном центре «EXPO»начнется внеочередной XXIV Съезд партии «AMANAT». В работе съезда примут участие делегаты со всех регионов страны, члены фракции в Мажилисе и маслихатах, члены Политического совета партии, представители НПО, активисты молодежного крыла «Жастар Рухы» и др.

В 10:00 в Comfort Hotel Astana стартует XXI Внеочередной съезд Народной партии Казахстана.

В 11:00 в Палате предпринимателей Астаны пройдет очередное заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции.

В 11:00 в Rixos President Astana откроется съезд партии «Ак жол».

В 14:00 состоится пленарное заседание Сената Парламента РК.

В 16:00 - заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.

АЛМАТЫ

В 17:00 в Аlmaty Theatre пройдет пресс-конференция проекта «Золотая осень в Алматы с Казахконцертом».