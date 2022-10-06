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    20:30, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 октября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 октября.

    АСТАНА

    В 10:00 в Международном выставочном центре «EXPO»начнется внеочередной XXIV Съезд партии «AMANAT». В работе съезда примут участие делегаты со всех регионов страны, члены фракции в Мажилисе и маслихатах, члены Политического совета партии, представители НПО, активисты молодежного крыла «Жастар Рухы» и др.

    В 10:00 в Comfort Hotel Astana стартует XXI Внеочередной съезд Народной партии Казахстана.

    В 11:00 в Палате предпринимателей Астаны пройдет очередное заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции.

    В 11:00 в Rixos President Astana откроется съезд партии «Ак жол».

    В 14:00 состоится пленарное заседание Сената Парламента РК.

    В 16:00 - заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.

    АЛМАТЫ

    В 17:00 в Аlmaty Theatre пройдет пресс-конференция проекта «Золотая осень в Алматы с Казахконцертом».


    Теги:
    Алматы Астана Анонс Казинформа
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