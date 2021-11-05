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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 ноября
5 Ноября 2021 21:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 ноября.
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В 18.00 в театре «Астана Балет» состоится «Вечер одноактных балетов».
В программе вечера «Путешествие памяти» Раймондо Ребека, а также две работы приглашенного хореографа Рикардо Амаранте – «A Fuego Lento» и «Love Fear Loss».
В 19.00 в концертном зале Казмедиа центра состоится финал Национального отбора Junior Eurovision 2021.
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