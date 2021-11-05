Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 ноября.

В 18.00 в театре «Астана Балет» состоится «Вечер одноактных балетов».

В программе вечера «Путешествие памяти» Раймондо Ребека, а также две работы приглашенного хореографа Рикардо Амаранте – «A Fuego Lento» и «Love Fear Loss».

В 19.00 в концертном зале Казмедиа центра состоится финал Национального отбора Junior Eurovision 2021.