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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 ноября

5 Ноября 2021 21:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 ноября.

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В 18.00 в театре «Астана Балет» состоится «Вечер одноактных балетов».

В программе вечера «Путешествие памяти» Раймондо Ребека, а также две работы приглашенного хореографа Рикардо Амаранте – «A Fuego Lento» и «Love Fear Loss».

В 19.00 в концертном зале Казмедиа центра состоится финал Национального отбора Junior Eurovision 2021.


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#Нур-Султан   #СМИ  
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