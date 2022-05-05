5 Мая 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 мая.

НУР-СУЛТАН

В 8:00 Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК планирует провести пресс-тур в лесные питомники, лесничества РГП «Жасыл Аймак» в Акмолинской области. Место сбора: Дом министерств, подъезд № 15.

В 18.30 в Органном зале КазНУИ Қазақконцерт приглашает ценителей искусства на новый концерт симфонической музыки из цикла «Вечер музыкальных контрастов». Концерт представит Казахский государственный симфонический оркестр.

АЛМАТЫ

В 04:25 в аэропорту города Алматы состоится торжественная церемония встречи шахматистки Нургали Назерке, ставшей чемпионкой мира по блицу среди девушек до 18 лет.