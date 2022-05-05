Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 мая
5 Мая 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 мая.

НУР-СУЛТАН

В 8:00 Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК планирует провести пресс-тур в лесные питомники, лесничества РГП «Жасыл Аймак» в Акмолинской области. Место сбора: Дом министерств, подъезд № 15.

В 18.30 в Органном зале КазНУИ Қазақконцерт приглашает ценителей искусства на новый концерт симфонической музыки из цикла «Вечер музыкальных контрастов». Концерт представит Казахский государственный симфонический оркестр.

АЛМАТЫ

В 04:25 в аэропорту города Алматы состоится торжественная церемония встречи шахматистки Нургали Назерке, ставшей чемпионкой мира по блицу среди девушек до 18 лет.


Читайте также
Жалобы по эконарушениям могут подать жители столицы онлайн
Начато внутреннее расследование по возгоранию цистерны в Алматы
Ряд сотрудников детсада в столице уволили за грубое обращение с ребенком
Вопрос о салюте 9 мая в Алматы пока не решен
Жителей восьми регионов РК предупредили о шторме
Проспект Кабанбая батыра временно перекрыли в столице
Экс-председателя КСК проблемного жилого комплекса арестовали в Алматы
Жестоко избивший свою мать алматинец арестован на 2 месяца
Популярное
Шесть новых парков появятся в Алматы
Песни военных лет исполнили акмолинские полицейские во дворах Кокшетау
Сильный пожар в Алматы - горят цистерны с ГСМ
Концерты, выставки и спектакли пройдут 7 и 9 мая в Петропавловске
Свыше 128 млн административных штрафов задолжали костанайцы
Проезд через мост закроют в Петропавловске
Ремонт республиканских дорог возобновили в Актюбинской области
Осталось 11 ветеранов ВОВ в Акмолинской области
Построенную в 19 веке мечеть Тыныбая ремонтируют в Семее
Свыше 200 дворов и общественных пространств благоустроят в столице
Матросы-срочники завершили службу в Актауском гарнизоне
Взрыв цистерны с ГСМ предотвратили пожарные в Алматы
Стартовал чемпионат WorldSkills Karaganda - 2022
Мемориальную доску открыли к юбилею участника ВОВ в Караганде
Архив