АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 марта.

АСТАНА

В 11:00 состоится брифинг, посвященный началу Национальной интеллектуальной олимпиады «Мың бала».

В 11:00 в БЦ «Нур-саулет» акимат Байконурского района города Астаны проведет праздничное мероприятие «Әлем әйелдермен әсем», посвященное Международному женскому дню.

В 11:00 в формате онлайн-трансляции пройдет брифинг МВД. Тема: «Результаты оперативно-розыскной деятельности».

В 16:00 в Министерстве по чрезвычайным ситуациям начнется торжественное награждение участников ликвидации разрушительного землетрясения в Турции.

В 17:00- онлайн пресс-конференция для СМИ с ведущими онкологами Казахстана, посвященная женскому здоровью.