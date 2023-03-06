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    18:00, 05 Март 2023 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 марта

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 марта.

    АСТАНА

    В 11:00 состоится брифинг, посвященный началу Национальной интеллектуальной олимпиады «Мың бала».

    В 11:00 в БЦ «Нур-саулет» акимат Байконурского района города Астаны проведет праздничное мероприятие «Әлем әйелдермен әсем», посвященное Международному женскому дню.

    В 11:00 в формате онлайн-трансляции пройдет брифинг МВД. Тема: «Результаты оперативно-розыскной деятельности».

    В 16:00 в Министерстве по чрезвычайным ситуациям начнется торжественное награждение участников ликвидации разрушительного землетрясения в Турции.

    В 17:00- онлайн пресс-конференция для СМИ с ведущими онкологами Казахстана, посвященная женскому здоровью.


    Теги:
    Астана Анонс Казинформа
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