Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 февраля

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АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 февраля.

АСТАНА

В 15.00 на площадке Astana Hub пройдет первый внеочередной съезд политической партии Respublica.