Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 февраля

5 Февраля 2023, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 февраля.

АСТАНА

В 15.00 на площадке Astana Hub пройдет первый внеочередной съезд политической партии Respublica.


Новости по теме
В Астане намерены сократить количество трехсменных школ
Они пишут историю: Как финалисты готовятся к Гранд-финалу Tartyl Fest
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 февраля
Теги:
Читайте также
В Астане намерены сократить количество трехсменных школ
Они пишут историю: Как финалисты готовятся к Гранд-финалу Tartyl Fest
В Астане присяжные заседатели отправили за решетку на 10 лет двух наркосбытчиков
Закупили 10 тонн макарон: Елена Рыбакина помогла бездомным животным в Астане
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 февраля
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 18 февраля в 15 регионах Казахстана
Сотрудников столичного аэропорта научат выявлению потенциальных жертв торговли людьми
Дожди ожидаются в Алматы и Шымкенте
Новости партнеров
Популярное
1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана

Лента новостей