Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 декабря

5 Декабря 2022, 20:20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 декабря.

АСТАНА

В 9.00 в отеле Rixos Astana пройдет VII Международный инвестиционный форум «Investment Aktobe - 2022». В форуме примут участие руководство Правительства Республики Казахстан, национальных компаний, финансовых институтов, руководители транснациональных компаний, крупные зарубежные и отечественные инвесторы, руководители регионов иностранных государств и эксперты.

В 10.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - ход исполнения Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, вопросы развития рыбной отрасли.

В 10.00 в Astana Hub состоится открытие Республиканского психологического форума-семинара «Диагностика и развитие способностей и одаренности школьников».

В 11.00 в Доме дружбы города Астаны состоится заседание республиканского Совета Медиации АНК с участием заместителя председателя, заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова.

В 12.00 в Государственной академической филармонии им.Е.Рахмадиева с участием министра просвещения Республики Казахстан Аймагамбетова А.К. состоится открытие VII Республиканского Чемпионата профессионального мастерства – «WorldSkills Kazakhstan 2022».

В 13.00 в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова состоится церемония открытия республиканского турнира по рукопашному бою на Кубок министра обороны Казахстана.

В 15.00 в Национальном музее Республики Казахстан пройдет круглый стол «Ұлттың ұлы ұстазы» и книжная выставка в рамках 150-летнего юбилея духовного лидера казахского народа Ахмета Байтурсынова.

В 16.00 в киноконцертном зале «Казмедиа орталығы» состоится торжественная церемония награждения победителей ежегодного республиканского конкурса «Еңбек жолы» среди трудовых династий и работников производства..

АЛМАТЫ

В 15.30 в стенах Казахстанско-Британского технического университета пройдет полуфинал международной командной олимпиады «ICPC Northern Eurasia Finals – 2022-2023». В чемпионате по программированию принимают участие более 100 команд, состоящих из более 300 человек. В Алматы соберутся участники из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.