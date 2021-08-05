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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 августа

5 Августа 2021 20:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане6 августа.

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НУР-СУЛТАН

В 11:00- онлайн-брифинг на тему «Итоги деятельности по перевозке грузов железнодорожным транспортом за 7 месяцев 2021 года».

В 12:30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. «О развитии сферы недропользования по углеводородному сырью».

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится открытие передвижной выставки Атырауского областного музея художественного декоративно-прикладного искусства имени Ш. Сариева «Қылқалам ұшындағы құдірет».


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