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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 апреля

Ринат Дусумов
5 Апреля 2023, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 апреля.

АСТАНА

В 11:00в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «Адресная социальная помощь». Спикер: Айгуль Таласова - заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты города Астаны.

В 11:00в управлении полиции Есильского района Астаны состоится брифинг в рамках акции по выкупу незаконно хранящегося огнестрельного оружия у населения.

В 15:00во Дворце школьниковпройдет телемост «Атом для страны», который объединит экспертов и участников из России, Казахстана, Узбекистана и Беларуси.

В 15:00в Медицинском университете Астана запланировано открытие научно-исследовательского института профилактической медицины имени академика Е.Д. Даленова.


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