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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 января

4 Января 2023, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 января.

АСТАНА

В 10:00 состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК. Перед депутатами выступит генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года.

В 11:00 пройдет первое собрание молодежного общественного объединения «Дала қырандары», а также состоится торжественное начало строительства нашего молодежного центра в Астане. В мероприятии примут участие более 300 лучших спортсменов со всего Казахстана.

В 12:30 КГУ «МРЦ «Астана жастары» акимата города Астаны и волонтеры столицы окажут помощь одиноким пенсионерам в уборке снега. Место проведения: ж.м. Промышленный, ул. Атамура, 11.


Фото: www.istockphoto.com


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