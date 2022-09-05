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    20:39, 04 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 сентября.

    НУР-СУЛТАН

    В 9:30 в день рождения просветителя, реформатора казахской письменности в начале XX века Ахмета Байтурсынулы Евразийский национальный университет проводит международную научно-практическая конференцию «Научное наследие Ахмета Байтурсынулы и интеллектуальная преемственность нового Казахстана».

    ул. К. Сатпаева, 2, главный корпус ЕНУ, 208 ауд.

    В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг на тему «О противодействии скотокрадству». Спикер: Кудияр Нурсеитов – старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан.

    в 11:00 состоится заседание экспертного клуба «Sarap» на тему: «Послание – 2022: экспертное мнение». пр. Кабанбай батыра 11/5, БЦ Нурлы-Орда, 6 этаж (конференц-зал).

    В 16:00 по адресу проспект Мәңгілік Ел, 57«А» состоится пресс-брифинг НБК по разъяснению факторов принятия решения по базовой ставке. Также на брифинге будет представлен обновленный прогноз основных макроэкономических показателей по итогам очередного прогнозного раунда.





    Фото: www.istockphoto.com



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