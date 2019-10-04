Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 октября.
НУР-СУЛТАН
В 9:30 в ЕНУ им.Л.Н.Гумилева начнется форум «Казахстан будущего: от профориентации до карьеры!».
В рамках социального проекта «Ребенок и здоровье» состоится обсуждение на тему: «До 16 и старше» в 9:30 в отеле «Park Inn».
В 10:00 на площади у Хан-Шатыра пройдет сельскохозяйственная ярмарка Карагандинской области.
В 12:00 в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция в рамках очередной отчетной Конференции Федерации казах курес Республики Казахстан.
Церемония посвящения студентов Евразийского национального университетапройдет в 15:00 в ЦКЗ «Казахстан». Мероприятие также приурочено к празднованию Дня учителя.
АЛМАТЫ
В 10:00 в Лаборатории городских проектов Q-Lab состоится День цифровизации, в котором примут участие представители государственных органов и IT-сообщества.
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