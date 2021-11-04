Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 9.00 в отеле «Sheraton Nur-Sultan» пройдет V Форум создателей казахскоязычного онлайн-контента QAZFORUM. Тема Форума: «Казахскоязычный интернет: новые реальности и вызовы» предполагает обсуждение свежих трендов в развитии казахскоязычных медиа. Самые актуальные проблемы контента на казахском обсудят эксперты и журналисты, блогеры и создатели видео-контента.

В 9.30 в онлайн-формате состоится IV республиканский Форум сельских женщин Казахстана «Женское предпринимательство на селе - путь к экономической стабильности и устойчивому развитию».

В 10.00 в «Профессиональном лицее №6» к 30-летию Независимости Республики Казахстан ИП «Aligroup» при поддержке управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Нур-Султана, управление по вопросам молодежной политики города Нур-Султана проводится городской турнир по мини-футболу в рамках акции «Твоя жизнь бесценна!».

В 12.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О первых итогах адмюстиции и ходе судебного реформирования». Спикеры: председатель судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РК Канат Мусин, официальный представитель Верховного Суда РК Айдос Садуакасов.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 14.30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Реализация нацпроектов по устойчивому экономическому росту, развитию регионов и бизнеса». Спикеры: министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, первый вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, вице-министр торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев, первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов, вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Талгат Момышев.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz. .

В 19.30 Қазақконцерт представит концерт «Дисней әлеміне саяхат».