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    20:00, 04 Март 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 марта.

    НУР-СУЛТАН

    С 9:00 до 14:00 в Клинико-диагностическом центре Национального научного онкологического центра состоится День открытых дверей по раннему выявлению предопухолевых заболеваний и ранних форм рака шейки матки.

    В 16:00 исследовательский центр PaperLab проводит дискуссию «Экономический курс в «новом» Казахстане: социальный разворот или популизм?» в отеле ParkInn.


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