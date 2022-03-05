НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 марта.

НУР-СУЛТАН

С 9:00 до 14:00 в Клинико-диагностическом центре Национального научного онкологического центра состоится День открытых дверей по раннему выявлению предопухолевых заболеваний и ранних форм рака шейки матки.

В 16:00 исследовательский центр PaperLab проводит дискуссию «Экономический курс в «новом» Казахстане: социальный разворот или популизм?» в отеле ParkInn.