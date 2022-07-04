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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 июля
4 Июля 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 июля.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - реализация новых подходов в жилищной политике; меры по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

В 11:00 Национальная академическая библиотека Республики Казахстан совместно с акиматом Есильского района г. Нур-Султан ко Дню столицы откроет книжную выставку-ярмарку «Кітаппен қуаттан».


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