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    19:00, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 февраля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 февраля.

    НУР-СУЛТАН

    В 12.00 в гостинице «Думан» Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» проведет торжественное мероприятие по подведению итогов социальной инициативы за 2020 год «Еңбек адамы – ел тірегі».

    В 16.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится открытие выставки «Тан Шолпан» Международного независимого женского фонда художников «Тан Шолпан», приуроченной к 30-летию Независимости Казахстана.

    В 16.30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: О подготовке к паводковому периоду.
    Спикер: Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульшимбаев Ибрагим Даукесович.
    Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz


    АЛМАТЫ

    В 10.00 в отеле «Ритц Карлтон» пройдет Международный форум «Digital Almaty 2021 – Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность».

    В 10.00 Централизованная библиотечная система города Алматы в Библиотеке казахстанских писателей (ул. Алтынсарина, 37) проводит литературно-музыкальный вечер «Мұқағали – жыр дүлділі».
    Гости вечера: Шаяхмет Имашулы – пропагандист творчества Мукагали Макатаева.

    В 13.00 состоитсязаседание Евразийского межправительственного совета в узком составе (гостиница «Rixos Almaty», «Малый зал»).

    В 15.00 КГКП «Объединение музеев города Алматы» в литературно-мемориальном комплексе С. Муканова и Г. Мусрепова (ул. М. Тулебаева, 125) организует выставку на тему «Алтын қалам».
    Гости вечера: Мухтархан Калиулы – поэт, двоюродный брат Мукагали Макатаева; Еркин Шукиман – певец.



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