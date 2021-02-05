НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 февраля.

НУР-СУЛТАН

В 12.00 в гостинице «Думан» Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» проведет торжественное мероприятие по подведению итогов социальной инициативы за 2020 год «Еңбек адамы – ел тірегі».

В 16.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится открытие выставки «Тан Шолпан» Международного независимого женского фонда художников «Тан Шолпан», приуроченной к 30-летию Независимости Казахстана.

В 16.30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: О подготовке к паводковому периоду.

Спикер: Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульшимбаев Ибрагим Даукесович.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz





АЛМАТЫ

В 10.00 в отеле «Ритц Карлтон» пройдет Международный форум «Digital Almaty 2021 – Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность».

В 10.00 Централизованная библиотечная система города Алматы в Библиотеке казахстанских писателей (ул. Алтынсарина, 37) проводит литературно-музыкальный вечер «Мұқағали – жыр дүлділі».

Гости вечера: Шаяхмет Имашулы – пропагандист творчества Мукагали Макатаева.

В 13.00 состоитсязаседание Евразийского межправительственного совета в узком составе (гостиница «Rixos Almaty», «Малый зал»).

В 15.00 КГКП «Объединение музеев города Алматы» в литературно-мемориальном комплексе С. Муканова и Г. Мусрепова (ул. М. Тулебаева, 125) организует выставку на тему «Алтын қалам».

Гости вечера: Мухтархан Калиулы – поэт, двоюродный брат Мукагали Макатаева; Еркин Шукиман – певец.



