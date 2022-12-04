НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 декабря

4 Декабря 2022, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 декабря.

АСТАНА

В 06:00 в здании аэропорта Астаны состоится торжественная церемония открытия рейса Анкара-Астана-Анкара.

В 10:00 в университете КАЗГЮУ пройдет семинар с участием официальных представителей госорганов РК, в рамах которого состоится обсуждение актуальных вопросов защиты прав граждан, подвергшихся пыткам в нашей стране.

В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД на тему «Противодействие скотокрадству». Спикер: Кудияр Нурсейтов – старший оперуполномоченный по ОВД департамента криминальной полиций МВД РК.

В 15:00 в Национальном банке РК состоится пресс-брифинг НБК по разъяснению факторов принятия решения по базовой ставке.

В 15:00 в зале заседаний городского маслихата пройдет общественное слушание по вопросу: «О проекте бюджета города Астана на 2023-2025 годы».


Теги:
Новости по теме
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 декабря
Как будет распределен бюджет Астаны в 2023 году
«Барыс» вырвал волевую победу в концовке матча КХЛ
Читайте также
Из-за мороза в Астане учащихся 0-9 классов второй смены перевели на дистанционный формат
Занятия в школах нескольких регионов переведены на дистанционный формат
Уроки для всех школьников и учащихся колледжей первой смены отменили 6 декабря в Астане
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 декабря
Водитель КамАЗа въехал в ограждение LRT в Астане
Представители управления энергетики не явились на слушания по рассмотрению бюджета Астаны
На какие районы Астаны выделяется меньше всего средств из бюджета
Как будет распределен бюджет Астаны в 2023 году
Новости партнеров
Популярное
1 Заменены порядка двух тысяч батарей во всех 12 домах, где нет тепла – аким Экибастуза
2 Кумар Аксакалов обратился к костанайцам
3 Когда снимут режим ЧС в Экибастузе
4 Две новостройки остались без тепла в Караганде
5 Назначен начальник управления Комитета по правовой статистике и спецучетам Акмолинской области

Лента новостей