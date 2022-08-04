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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 августа
4 Августа 2022 20:30

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 августа.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан проводит международный форум «Навстречу Цифровому Казахстану». Место проведения: отель Hilton Astana

В 11.00 начнется брифинг на тему «О состоянии дорожной безопасности в столице и о ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

Место проведения: ул. Орынбор, 9 (здание управления полиции района «Есиль», 3 этаж).




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