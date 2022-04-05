НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 апреля.

НУР-СУЛТАН

В 09:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - уточнение прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022-2026 годы и республиканского бюджета на 2022-2024 годы; развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни.

Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.

В 11:00 - открытие Национальной экспертной площадки «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat», организатором которой является Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. Тема: «Политические реформы Президента».

В 11.00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О ходе реализации индустриальных проектов».

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

В 14:15 в НПП «Атамекен» - пресс-брифинг по итогам круглого стола: «Потребление отечественных продуктов питания – перспективы и барьеры».

В 15:00 в здании Национальной академической библиотеки РК состоится презентация казахско- и русскоязычной версий книги британского писателя Ника Филдинга «Путешественники в Великой степи: от папских эмиссаров до русской революции».

В 15:00 в Сенате запланирован круглый стол «Развитие отечественного производства сельскохозяйственной техники: состояние, проблемы и перспективы».

В 17:00 для представителей прессы для в БЦ Москва, 3 этаж, в галерее Platforma Projectroom состоится открытие персональной выставки художника Пармана Асанова.

Фото:s1.1zoom.ru







