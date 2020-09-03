Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 сентября

НУР-СУЛТАН

В 09:30 начнется итоговый круглый стол по проекту «Эффективные профилактические меры противодействия коррупции в Казахстане», в рамках которого Фондом развития парламентаризма в Казахстане при финансовой поддержке Посольства Королевства Нидерландов были разработаны эффективные инструменты противодействия коррупции.

В 10:00 в пресс-центре Правительства РК состоится брифинг о мерах по реализации Послания Главы государства. Спикерами выступят первый заместитель Премьер-Министра РК А. Смаилов, министр национальной экономики РК Р. Даленов, министр финансов РК Е. Жамаубаев, председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка М. Абылкасымова. Брифинг будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz, официальных аккаунтах в социальных сетях и телеканале «Хабар 24».

На В 12:20 запланированна пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема «Проект «АШЫҚ ЖҮРЕК» по популяризации бренда волонтерства в молодежной среде». Спикеры: председатель Лиги волонтеров Казахстана Айсулу Ерниязова, член координационного совета Лиги волонтеров Казахстана Азиз Кажденбек, директор филиала Лиги волонтеров Казахстана города Нур-Султан Султан Аллабергенов, председатель филиала Лиги волонтеров Казахстана г.Алматы Багдат Анарбаева.

В 15:00 откроется очередное заседание Комитета развития человеческого капитала и социальной политики бизнеса Национальной палаты предпринимателей НПП РК «Атамекен» c онлайн-трансляцией. На заседании будут присутствовать представители Министерства образования и науки РК, Ассоциаций, Союзов и представители других заинтересованных органов.

АЛМАТЫ

В 10:00 региональной службой коммуникаций города Алматы будет организован пресс-тур на территорию Промышленного парка, расположенного в Наурызбайском районе Алматы.

В 11:00 в Доме Дружбы состоится встреча с Государственным секретарем РК Крымбеком Кушербаевым и акимом Алматы Бауыржаном Сагинтаевым для обсуждения итогов Послания Президента РК К.Токаева народу Казахстана от 1 сентября т.г.