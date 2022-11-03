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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 ноября

3 Ноября 2022, 23:23
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 ноября
3 Ноября 2022, 23:23

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 ноября.

АСТАНА

В 09:00 начнется республиканская научно-практическая конференция «Архив – ел тарихының қазынасы», организованная Национальным архивом Республики Казахстан при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Место проведения: QAZEXPO congress (пр. Мангилик Ел, 12).

В 10:00 Коалиция по развитию женского предпринимательства и гендерного равенства в Казахстане проводит конференцию «Женское предпринимательство - экономический ресурс страны» для обсуждения приоритетных вопросов и рекомендаций по развитию женского предпринимательства с государственными органами и бизнес-сообществом. Место проведения: ул. Достык 2, гостиница Astana Marriott, конференц-зал «Балхаш», 2 этаж

В 10:30 в МВЦ ЕХРО откроется ювелирная выставка «Ару Астана 2022».

В 15:00 стартует очередное заседание экспертного клуба «Sarap», организованное Казахстанским институтом общественного развития при поддержке Министерства информации и общественного развития РК. Тема: «Досрочные выборы - 2022: на пути к построению Нового Казахстана».

В 15:00 состоится церемония награждения победителей четвертого республиканского конкурса «Зеленый офис». Место проведения: отель «Астана Мариотт», зал «Зайсан»

В 15:00 начнется встреча министра экологии, геологии и природных ресурсов РК С.Брекешева с населением города Астаны. Место встречи: пр. Сарыарка, 13, 2 этаж.

В 15:00 в Национальном музее Республики Казахстан откроется выставка международного арт-проекта «Картина мира» (World Painting).

В 16:00 в зале заседаний маслихата города Астаны (каб.220) пройдет заседание постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства.

Фото: rszaccountancy.co.uk

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