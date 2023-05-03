АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 мая .

АСТАНА

В 10:00состоится заседание Сената Парламента РК.

В 10:00 состоится пресс-тур для представителей СМИ «Сильная армия – надежный щит страны»: 31-ая годовщина образования Вооруженных сил».

Адрес: войсковая часть 68665 (Астана).

В 10:00 ЕНУ проводит международную конференцию

Адрес: улица Сатбаева,2, главный корпус.

В 11:00 состоится государственный визит Президента Таджикистана Эмомали Рахмона

Адрес: Резиденция «Акорда».

В 11:00в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «О достижениях школы и подготовке к VI Паралимпийским играм Республики Казахстан».

Ссылка на трансляцию: https://www.facebook.com/rsk.astana01

В 12:00пройдет глобальный слет предпринимателей СНГ.

Адрес: ул. Динмухамед Конаев, 4. Медиа-центр Казмедиа.

В 14:00 состоится торжественная церемония по посадке Аллеи KASE в Президентском парке Астаны.

В 15:00Министерство экологии и природных ресурсов РК проведет брифинг для представителей СМИ по вопросам деятельности национальных парков и заповедников.

Адрес: улица Мәңгілік Ел 11/1, здание РГП «Казгидромет».

В 15:00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «Развитие делового туризма в столице».

Ссылка на трансляцию: https://www.facebook.com/rsk.astana01

В 16:00пройдет заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства на тему: «Эффективность работы АО СПК «Astana» и ее дочерних организаций».

В 16:30пройдет расширенное заседание фракции партии Respublica. Тема: «Лудомания. Азартные игры».

АЛМАТЫ

В 9:00 состоится пресс-конференция, посвященная открытию первого в Казахстане Международного форума медицинских сестер, работающих в перинатальных центрах и родильных домах.

Адрес: проспект Сейфуллина 506, отель Rixos Almaty, зал Dimond 5.

В 11:00 состоится встреча предпринимателей с акимом Алатауского района, а также государственными органами района в формате «Открытый диалог», где будут обсуждены проблемы нехватки субсидирования, вопросы получения земельного участка на территории индустриальной зоны, вопросы модернизации рынков.

Адрес: мкр «Нуркент», 5/11, в здании Alatau creative hub, 2 этаж.