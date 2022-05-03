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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 мая
3 Мая 2022 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 мая.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - водоснабжение городских и сельских населенных пунктов, перспективы развития геологической отрасли. Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.

В 10:00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10:30 в музее «АЛЖИР» отметят 130-летие со дня рождения автора гимна Азербайджана Ахмеда Джавада.

В 11:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Реформы АО «Самрук - Қазына»: повышение эффективности квазигосударственного сектора». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

В 18:00 в Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева состоится пресс-конференция, посвящённая концерту «Өртолғау», в котором примут участие фольклорно-этнографический ансамбль «TURAN», этноансамбль «ҚОРҚЫТ», мультиинструменталист Едиль Хусаинов и ансамбль эстрадного танца «ALEM».


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