Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 марта.

АСТАНА

В 9.00 в Клинико-диагностическом центре Национального научного онкологического центра для астанчанок и гостей города состоится День открытых дверей по раннему выявлению рака и предопухолевых заболеваний шейки матки.

В 10.30 Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК совместно с Ассоциацией «Болашак», Университетом КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева и ОО «Techno Women» проводит женский форум «Bolashaq women forum III».

В12.00 в Доме дружбы города Астаны пройдет межрегиональный конкурс «Әбиләр, алга - 2023!». Организаторами конкурса является ОО «Татаро-башкирский культурный центр «Таң» АНК города Астаны, при поддержке Ассамблеи народа Казахстана города Астаны, Полномочного Представительства Республики Татарстан в Республике Казахстан, научно-образовательного центра «Институт Каюма Насыри».