НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 июня.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 автопробег, приуроченный ко Дню государственных символов Республики Казахстан стартует с Площади государственных символов и продлится до Площади защитников Отечества.

В 10:15 - пресс-брифинг, посвящённый открытию стажировки «Цифровое лето 2021». Ссылка: https://www.youtube.com/user/SKazyna.

В 11:00 начнется отчетная встреча министра юстиции Республики Казахстан Марата Бекетаева с населением в онлайн-формате на официальной странице Министерства юстиции в Facebook и на канале YouTube.

В 11:00 в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (ул. А. Бокейхана, 1А) состоится Международный молодежный форум «МЫ – ПАТРИОТЫ СТРАНЫ», посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан.

В 11:00 в онлайн-формате стартует V Республиканский форум предпринимателей по вопросам противодействия коррупции.

В 11:00 в здании НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» в преддверии «Всемирного дня защиты окружающей среды» пройдет круглый стол на тему «Молодежь и устойчивое развитие Казахстана».

В 11:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится круглый стол на тему «Озғанбаев және тарихи ғылым» и презентация пятитомного сборника «Тарихқа тағзым», посвященный 80-летию государственного и общественного деятеля, известного ученого-исследователя, доктора исторических наук, профессора Омирзака Озганбаева.

В 11:00 в Ботаническом саду по инициативе посольства Государства Израиль в Республике Казахстан и при поддержке руководства Ботанического сада состоится церемония обмена семенами растений, приуроченная к Всемирному дню окружающей среды.

В 12:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О текущей деятельности единого дистрибьютора ТОО «СК-Фармация» и Комитета медико-фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 13:30 в ТРЦ «Керуен» состоится торжественный запуск Fandobox ecoplatform - автомата для приема пластиковых бутылок на переработку. Мероприятие приурочено ко дню Всемирного дня защиты окружающей среды и пройдет с участием министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мырзагалиева.

В 15:00 в отеле Wyndham Garden Astana по адресу улица Хусейн бен Талал 25, состоится XVIII Внеочередной съезд Народной партии Казахстана под руководством председателя ЦК НПК, главы парламентской фракции НПК, депутата Мажилиса Парламента РК Айкына Конурова.

В 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится выставка 30 известных казахстанских художников «Горизонты независимости», представлявших страну на международных выставках и симпозиумах, приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

В 17:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Итоги отчетной встречи перед населением министра юстиции РК». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 19:30 Казахский государственный симфонический оркестр выступит на большой сцене ЦКЗ «Казахстан».

АЛМАТЫ

В 12:00 - расширенное заседание комиссии №4 по вопросам социального благосостояния. Место проведения: ул. Сатпаева д. 16-18, университет «Туран», 4 этаж, ректорат, зал заседаний Ученого совета и посредством (ВКС) конференции Zoom.

В 18:00 в Казахском национальном академическом театре оперы и балета им. Абая пройдет первый день премьеры монопер: «Человеческий голос» Франсиса Пуленка, «Телефон» Дж.К. Менотти, «Ожидание» Микаэля Таривердиева от российского режиссера Михаил Панджавидзе.