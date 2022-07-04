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    20:00, 03 Июль 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 июля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 июля.

    НУР-СУЛТАН

    В 10:00 в гостинице Hilton Astana состоится 6-й Евразийский бизнес-форум по возобновляемой энергии и переработке отходов «Green Energy & Waste Recycling Forum» (GEWR'22).

    В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг на тему «Безопасность на дорогах – актуальная тема». Спикер: Жандос Мураталиев – заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан.

    В 12:30 на «Аллее поющих фонтанов» состоится старт акции «Neo Nomad 2022». Суть проекта заключается в формировании списка 20 локаций внутри Казахстана, рекомендуемых к посещению туристами. Правило и перечень знаковых объектов, достопримечательностей будут озвучены во время церемонии старта акции.

    В 13:30 в отеле Sheraton Nur-Sultan состоится пресс-конференция, посвященная запуску и презентации «Национального портала по упрощению процедур торговли».

    В 15:30 состоится заседание Республиканского общественного совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при партии «AMANAT», где будут обсуждены предложения к разрабатываемому социальному кодексу, презентован обновленный формат платформы Enbek.kz, а также новые услуги социального портала в рамках проводимой цифровизации социально-трудовой сферы.


    Фото: baltinews.md



    Теги:
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