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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 февраля

3 Февраля 2023, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 февраля.

АСТАНА

В 9:00 в Клинико-диагностическом центре Национального научного онкологического центра в рамках Всемирного дня борьбы против рака планируется провести День открытых дверей по раннему выявлению и профилактике рака органов головы и шеи, в том числе щитовидной железы.

В 11:00 состоится ХХІІ внеочередной съезд Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» в гостинице «Radisson».

АЛМАТЫ

В 11:00 в Казахском НИИ онкологии и радиологии - пресс-конференция «Состояние онкологической службы Казахстана: актуальная статистика по заболеваемости и смертности от рака в РК за последние 5 лет».


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