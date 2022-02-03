Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 февраля.

НУР-СУЛТАН

В 11.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится презентация книги-альбома «Исторические топонимы Акмолинской области», изданной на казахском и русском языках.

В 12.00 онлайн-пресс-конференция, посвященная Всемирному Дню против рака. Подключиться к конференции в Zoom: https://us02web.zoom.us/j/7695222427?pwd=WkNrRDZkb2ZRRWdkbmFZbncvQW5WUT09. Идентификатор конференции: 769 522 2427. Код доступа: 4868

В 16.00 в рамках проекта «100 дней - 100 вопросов» состоится онлайн-встреча министра здравоохранения РК Ажар Гиният с участниками медицинского рынка, НПП «Атамекен» и представителями неправительственного сектора. Тема встречи: «Формирование единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения. Барьеры и пути их решения».

В 16.00 в режиме онлайн в аккаунте маслихата в социальной сети Facebook ( www.facebook.com/maslihat.astana.kz ) состоится заслушивание отчета структурных подразделений акимата города Нур-Султана по реализации инвестиционных проектов на 2022-2024 годы.

на телеканалах «Хабар», «Казахстан», «Казспорт» и «Ел арна» трансляция открытия XXIV зимних Олимпийских игр.