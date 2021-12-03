Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 декабря.

В 9.00 в отеле «Rixos President Astana» пройдет IV заседание казахстанско-узбекского делового совета. В ходе встречи предприниматели двух сторон обсудят проблемы логистики, высокие ставки при транзитных перевозках, сертификации, цены на сырье, также обменяются опытом по ведению бизнеса в странах-соседях и обсудят перспективы развития совместного сотрудничества в сфере информационных технологий, экспортный потенциал.

В 10.00 в КазГЮУ имени М. Нарикбаева состоится Национальный турнир по дебатам среди студентов.