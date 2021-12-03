Новости
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 декабря
3 Декабря 2021 20:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 декабря.
Новости по теме«Казинформ» занял первое место на республиканском конкурсе «Шанырак» Павлодар, ВКО, Караганда и Акмолинская область – лучшие в «Марафоне добрых дел» Во всех регионах страны стартовала благотворительная акция «Ел тірегі - Елбасы»
В 9.00 в отеле «Rixos President Astana» пройдет IV заседание казахстанско-узбекского делового совета. В ходе встречи предприниматели двух сторон обсудят проблемы логистики, высокие ставки при транзитных перевозках, сертификации, цены на сырье, также обменяются опытом по ведению бизнеса в странах-соседях и обсудят перспективы развития совместного сотрудничества в сфере информационных технологий, экспортный потенциал.
В 10.00 в КазГЮУ имени М. Нарикбаева состоится Национальный турнир по дебатам среди студентов.
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- У казахов ни с одним этносом нет внутреннего конфликта – Майя Бекбаева
- Новые тренды развития женского бизнеса озвучила Лаззат Рамазанова
- Ассамблея народа Казахстана презентовала фильм «Дорогой мира и согласия»
- «Казинформ» занял первое место на республиканском конкурсе «Шанырак»
- Госсекретари Казахстана и Кыргызстана приняли участие в конференции «Қазақ қырғыз - Алаштан»
- Какие условия создаются для людей с особыми потребностями, рассказал аким столицы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047