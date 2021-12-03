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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 декабря

3 Декабря 2021 20:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 декабря.

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В 9.00 в отеле «Rixos President Astana» пройдет IV заседание казахстанско-узбекского делового совета. В ходе встречи предприниматели двух сторон обсудят проблемы логистики, высокие ставки при транзитных перевозках, сертификации, цены на сырье, также обменяются опытом по ведению бизнеса в странах-соседях и обсудят перспективы развития совместного сотрудничества в сфере информационных технологий, экспортный потенциал.

В 10.00 в КазГЮУ имени М. Нарикбаева состоится Национальный турнир по дебатам среди студентов.


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