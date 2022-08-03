3 Августа 2022 20:30

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 августа.

НУР-СУЛТАН

В 11.00 состоится официальный визит министра иностранных дел Андорры Марии Убах Фонт в Казахстан. Место проведения: здание МИД РК.

В 15.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О текущей эпидемиологической ситуации в стране». Спикер - министр здравоохранения Ажар Гиният.

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В 16:00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам социально-культурного развития.

Ссылка на трансляцию:www.facebook.com/maslihat.astana.kz.











