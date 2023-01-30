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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 января

30 Января 2023, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 января.

АСТАНА

В 10:00в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - ход реализации регулирования предпринимательской деятельности «с чистого листа»; итоги проведения встреч руководителей центральных и местных исполнительных органов с населением за 2 полугодие 2022 года.

В 12:00 - пресс-конференция «О деятельности государственной академической филармонии имени Е.Рахмадиева». Трансляция будет вестись на официальных страницах Службы коммуникаций города Астаны.

В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Основные направления развития технического и профессионального образования». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.


Фото: images.squarespace-cdn.com

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