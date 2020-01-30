Анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 января.

В 8.30 пройдет презентация биотехнологий с участием министра образования - в Национальном центре биохтехнологий (Коргалжынское шоссе, 13/5).

В 10.00 в пресс-центре «Samruk-Aqparat» пройдет пресс-конференция Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» на тему: «Итоги благотворительной деятельности группы компаний АО «Самрук-Қазына» за 2019 год».

В 10.00 во Дворце Независимости состоится заседание коллегии Агентства по противодействию коррупции по итогам 2019 года.

В 10.00 в отеле «Hilton Garden Inn» Всемирный банк в Казахстане совместно с Центром стратегических инициатив (CSI) приглашают на обсуждение недавно опубликованного Доклада об экономике Казахстана «Поддержание импульса роста».

В 10.00 в Верховном суде начнет свою работу расширенное совещание судей республики по итогам работы в 2019 году и задачам на 2020 год.

В 10.45 состоится отчетная встреча Палаты предпринимателей г. Нур-Султан с участием представителей акимата г. Нур-Султан, АО «Астана Инвест», банков второго уровня, участников программы и МСБ, претендующих на получение кредитования в рамках «экономики простых вещей».

В 15.00 в ЦКЗ «Казахстан» пройдет расширенное заседание коллегии Министерства образования и науки Республики Казахстан с участием заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Бердибека Сапарбаева, министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова.

В 16.00 состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности под председательством министра юстиции РК Марата Бекетаева с участием представителей государственных органов, неправительственного сектора и бизнес-сообщества.

В 16.00 в Казмедиацентре пресс-выход главного санитарного врача Республики Казахстан Жандарбека Бекшина по информированию населения о санитарно-эпидемиологической ситуации и принятым мерам по недопущению появления и распространения коронавирусной инфекции в Казахстане.

АЛМАТЫ

В 10.00 в гостинице «Ritz-Carlton» состоится международный форум «Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики» с участием глав правительств стран-участниц ЕАЭС, политических лидеров, ведущих CEO, международных экспертов в сфере информационных технологий.

В 13.00 в отеле «Rixos Almaty» состоится заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) с участием Премьер-министров и глав правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Молдовы (на правах страны-наблюдателя), а также Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии.

В 14.30 в рамках Международного форума Digital Almaty состоится пресс-конференция «Адаптивная технология подготовки будущих специалистов для нового цифрового мира», приуроченная к запуску школы высоких технологий QWANT на базе Бюро МФЦА.

В 15.00 на ВСК «Медеу» Федерация Автомотоспорта РК проводит пресс-конференцию, посвященную открытию первого Финала личного чемпионата мира по мотогонкам на льду.