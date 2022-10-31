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    18:00, 30 Октябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 октября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 октября.

    АСТАНА

    В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг на тему: «О мерах по розыску пропавших без вести». Спикер: Нурлан Темирбаев – старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан.

    В 15:00 Фонд развития парламентаризма в Казахстане организует Международную онлайн-конференцию по женскому политическому лидерству с целью развития в Казахстане сильной женской сети и вовлечения активных женщин непосредственно в процесс участия в управлении делами государства (приглашение и проект программы прилагаются).

    В 16:00 в здании департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев проведет встречу с населением столицы, а также осуществит личный прием граждан. Кроме того, И. Кульшимбаев примет участие в брифинге и ответит на вопросы представителей СМИ о деятельности Министерства.


    Фото: rszaccountancy.co.uk




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