АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 октября.

АСТАНА

В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг на тему: «О мерах по розыску пропавших без вести». Спикер: Нурлан Темирбаев – старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан.

В 15:00 Фонд развития парламентаризма в Казахстане организует Международную онлайн-конференцию по женскому политическому лидерству с целью развития в Казахстане сильной женской сети и вовлечения активных женщин непосредственно в процесс участия в управлении делами государства (приглашение и проект программы прилагаются).

В 16:00 в здании департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев проведет встречу с населением столицы, а также осуществит личный прием граждан. Кроме того, И. Кульшимбаев примет участие в брифинге и ответит на вопросы представителей СМИ о деятельности Министерства.

Фото: rszaccountancy.co.uk











