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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 октября

30 Октября 2019 21:07
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 октября.

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НУР-СУЛТАН

В 09.00 Astana IT University пройдет пятый Республиканский чемпионат по робототехнике среди школьников «IITU Robocon Games»

В 10.00 в КазГЮУ имени М.С. Нарикбаева состоится заседание коллегии Агентства РК по противодействию коррупции по итогам 9 месяцев 2019 года

В 12.00 Министерство труда и социальной защиты населения РК проведет публичные слушания по обсуждению цен НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по перечислению ЕСП

В 12.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная открытию общественной организации «Atamnyn amanaty»

В 15.00 в пресс-центре Правительства РК состоится пресс-конференция на тему: «Обеспечение углем коммунально-бытового сектора и населения»

В 16.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция о профилактике пожарной безопасности в жилом секторе в отопительный период

АЛМАТЫ

В 17.00 в гостинице «Казахстан» состоится круглый стол на тему: «Госпрограмма «Еңбек»: реализация, результаты, эффективность»

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Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы,
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Багдат Хасенова

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Редактор
Багдат Хасенова
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