РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:00, 30 Март 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 марта

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане31 марта.

    НУР-СУЛТАН

    В 10:00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

    В 10:00 часов созывается очередная сессия маслихата города Нур-Султана седьмого созыва, проведение которой состоится на платформе видеоконференцсвязи сервиса «Zооm»

    В 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр Sputnik Казахстан проводит онлайн-брифинг на тему «Чистые города Казахстана: пути решения и проблемы». Трансляция брифинга пройдет на сайте Sputnik.kz и на нашей YouTube-странице.

    В 17:00 - онлайн-саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.


    Теги:
    Астана
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!