Анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане31 марта.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10:00 часов созывается очередная сессия маслихата города Нур-Султана седьмого созыва, проведение которой состоится на платформе видеоконференцсвязи сервиса «Zооm»

В 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр Sputnik Казахстан проводит онлайн-брифинг на тему «Чистые города Казахстана: пути решения и проблемы». Трансляция брифинга пройдет на сайте Sputnik.kz и на нашей YouTube-странице.

В 17:00 - онлайн-саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.