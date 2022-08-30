Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана (Нур-Султан)
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 августа
30 Августа 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 августа.

НУР-СУЛТАН

В 12:00 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О повышении зарплаты профессорско-преподавательского состава и развитии вузов в сфере культуры и искусства». Спикеры: председатель Комитета культуры МКС РК Роза Карибжанова, ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусахаджаева, ректор Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова Азамат Сатыбалды, ректор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Арман Жудебаев.

В 15:00 запланирована пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Найдены комплекс и надпись в честь основоположника II Тюркского каганата Кутлуг Эльтерис кагана». Спикеры: президент Международной Тюркской академии Дархан Қыдырәлі, научный сотрудник Международной Тюркской академии Нәпіл Базылхан, руководитель Средневекового археологического исследовательского центра Института истории и археологии Монгольской академии наук Энхтөр Алтангэрэлийнп.

В 15:00 Комитет водных ресурсов МЭГПР РК проведет Zoom конференцию на тему «Общественные обсуждения по Проекту концепции проекта Водного кодекса Республики Казахстан (новая редакция) и Проекту концепции проекта закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны и использования водных ресурсов».


Новости по теме
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 сентября
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 сентября
Участок улицы Чехова полностью перекрыли на три дня в Астане
Читайте также
УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
Сборная Казахстана победила футболистов Беларуси и вышла в группу B Лиги наций
Все билеты на матч «Казахстан – Беларусь» проданы
Незадекларированные iPhone 14 пытались ввезти в Астану из Дубая
Казахмыс представил свои проекты на международной выставке по машиностроению
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 сентября
Атырауская и Западно-Казахстанская области представят свою продукцию на ярмарке в Астане
Столичный жилой массив Коктал-2 начали подключать к высокоскоростному интернету
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
5 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив