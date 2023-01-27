Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 января.

В 11.00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг. Тема брифинга: «Передача медицинского обеспечения осужденных в ведение Министерства здравоохранения». Спикер: Туребаева Мадина Сержановна – главный специалист-санитарный врач группы санитарно-эпидемиологического надзора Комитета УИС.

В 11.00 в здании РГП «Казгидромет» Министерство экологии и природных ресурсов РК проведет брифинг для представителей СМИ по разъяснению вопроса научного изъятия сайгаков. Спикеры: представители Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК, «Института зоологии» Комитета науки Миннауки и высшего образования РК, Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана.

В 12.00 пресс-конференцця РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О банкротстве физических лиц». Спикеры: вице-министр финансов РК Биржанов Ержан Ерикович; первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Абдрахманов Нурлан Алмасович. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 в целях реализации выявительного принципа неорганизованных детей с психоневрологическими патологиями и нарушениями ОДА для оказания специальных социальных услуг на базе Центра социального обслуживания «Жансая» акимата города Астаны планируется проведение оффлайн встречи с представителями медицинских организаций города и с руководителем ГУ «Управление занятости и социальной защиты» г. Астаны.

В 15.00 в «Comfort Hotel Astana» состоится ХХIII внеочередной съезд Народной партии Казахстана.